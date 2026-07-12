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Регион
11 июля, 21:27

Военные 155-й бригады ВСУ убили двух похищенных жителей Киевской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Военных 155-й отдельной мехбригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) обвинили в убийстве двух похищенных братьев в Киевской области. Об этом сообщает Военная служба правопорядка.

В ВСП сообщили, что по итогам проведённых мероприятий бывшему командиру бригады, входящей в состав Оперативного командования «Север» Сухопутных войск, а также другим установленным участникам произошедшего объявили о подозрении. Их действия предварительно квалифицированы как незаконное лишение свободы и умышленное убийство.

Фигурантов уголовного производства отстранили от исполнения служебных обязанностей. В Генштабе ВСУ заявили, что военная служба правопорядка и органы военного управления взаимодействуют со следствием, в том числе по вопросу установления местонахождения командира бригады. После резонанса главком поручил усилить контрольные и профилактические меры, направленные на предупреждение нарушений воинской дисциплины, превышения полномочий и других противоправных действий со стороны военнослужащих.

Экс-командиру бригады ВСУ Лучанову объявили подозрение в убийстве двух человек
Экс-командиру бригады ВСУ Лучанову объявили подозрение в убийстве двух человек

Напомним, 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов сбежал из части после задержания своих подчинённых за похищение людей. В ночь на 28 июня военнослужащие насильно увезли двух братьев в неизвестном направлении. Их местонахождение до сих пор остаётся загадкой для родственников. Полиция задержала девять человек, среди которых оказался и комбат. Восьмерым задержанным суд уже избрал меру пресечения — арест на 60 суток.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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