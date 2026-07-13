Беглый командир 155-й бригады ВСУ задержан в Киеве за приказ убить двух братьев

Беглый командир 155-й отдельной механизированной бригады Станислав Лучанов задержан по подозрению в причастности к похищению и убийству двух братьев, сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

С 11 июля его разыскивали после задержания девяти военнослужащих бригады, подозреваемых в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области. Инцидент произошёл в ночь на 28 июня, когда семеро человек ворвались во двор двух братьев и вывезли их в неизвестном направлении. По данным СМИ, Лучанов отдал своим бойцам приказ отомстить мужчинам за оскорбление в адрес своей жены.

Командир бригады после скандала самовольно покинул службу и был объявлен в розыск. При задержании он ехал в автомобиле с адвокатом в Киеве.

Белоцерковское районное управление полиции совместно со Специализированной прокуратурой в сфере обороны, с участием Военной службы правопорядка и Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, проводит досудебное расследование. Тела, предположительно принадлежащие убитым, уже эксгумированы для проведения экспертиз.