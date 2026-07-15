С 20 июля обострится интрига вокруг курса доллара. Что волнует экономистов и куда движется рубль Оглавление Какие события определят курс валют на следующей неделе Прогноз курса рубля на неделю с 24 июля На следующей неделе ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке, которое может заметно повлиять на курс рубля. При этом на валютном рынке появились и новые факторы воздействия на валюту. Каким будет курс доллара на неделе с 20 июля? 14 июля, 21:20 Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие события определят курс валют на следующей неделе

На этой неделе российский валютный рынок сохраняет относительную стабильность, но уже в ближайшие дни фокус внимания инвесторов сместится на сильные внутренние факторы, способные определить вектор движения рубля на вторую половину июля. Основными драйверами станут приближающийся пик налоговых выплат экспортёрами и нарастающие ожидания вокруг предстоящего заседания совета директоров Банка России. На этом фоне национальная валюта имеет все шансы продемонстрировать устойчивость с тенденцией к умеренному укреплению. Так охарактеризовала обстановку на рынке заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

— Главным макроэкономическим событием, к которому рынок начнёт активно готовиться на следующей неделе, станет заседание ЦБ РФ, запланированное на 24 июля. После июньского снижения ключевой ставки до 14,25% годовых интрига вокруг дальнейшего шага регулятора обострилась. С одной стороны, локальный всплеск инфляции в начале лета, вызванный удорожанием моторного топлива, заставляет Центробанк занимать жёсткую консервативную позицию. С другой стороны, крупный бизнес в лице РСПП уже призвал регулятора не повышать ставку, указывая на инфраструктурный, а не монетарный характер роста цен на бензин. В этих условиях консенсус-прогноз аналитиков склоняется к тому, что на июльском заседании Банк России предпочтёт взять паузу и сохранить ставку на текущем уровне в 14,25%, что продолжит оказывать фундаментальную поддержку рублю за счёт высокой доходности рублёвых инструментов, — добавила Елена Марчук.

По её словам, дополнительную и наиболее ощутимую поддержку рублю на следующей неделе окажет традиционный сезонный фактор в виде налогового периода. Российские экспортёры начнут активно увеличивать предложение иностранной валюты на рынке для расчётов с бюджетом, пик которых традиционно приходится на конец месяца. Повышенный приток валютной ликвидности наложится на умеренный спрос со стороны импортёров, что ограничит возможности для ослабления российской валюты.

Центральное событие недели — заседание Банка России 24 июля. Действующая ставка составляет 14,25%, и рынок будет оценивать не только само решение, но и тональность регулятора: насколько ЦБ готов продолжать цикл снижения ставки. Если сигнал окажется мягким, это может создать дополнительное давление на рубль, поскольку привлекательность рублёвых активов для инвесторов снижается вместе со ставкой. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, кроме решения по ставке на курс будут влиять данные по инфляции, динамика цен на нефть, бюджетные сигналы, уровень спроса на валюту со стороны импортёров и общий геополитический фон. Это стандартный набор факторов, за которым стоит следить в течение недели, поскольку любой из них способен точечно скорректировать курс в ту или другую сторону.

Прогноз курса рубля на неделю с 24 июля

С учётом баланса сил на следующей неделе резких колебаний курса не ожидается. Прогнозный диапазон для китайского юаня составит 11,1–11,5 рубля. Что касается американского доллара, то его индикативные котировки, вероятнее всего, останутся в коридоре 74–79 рублей. Выход за рамки этих диапазонов возможен только в случае резких шоков на сырьевых площадках или неожиданных изменений в логистике внешнеторговых расчётов, для которых на данный момент нет явных предпосылок. Такой прогноз сделала Елена Марчук.

— Ключевая особенность текущей ситуации в том, что снижение ставки — это благо для экономики и кредитования, но для самого рубля эффект уже не такой однозначно позитивный. Чем быстрее рынок поверит в устойчивость цикла смягчения ДКП, тем сильнее может нарастать давление на курс. Поэтому мой базовый сценарий на неделю — не девальвационный скачок, а постепенное, плавное движение рубля в сторону более слабых уровней, — рассказал Денис Астафьев.

Он считает, что на следующей неделе рубль, вероятнее всего, останется умеренно стабильным с риском небольшого ослабления. Ориентир по доллару — примерно 76–79 рублей, а при негативном внешнем фоне возможны краткие выходы ближе к отметке 80 рублей.

— Сейчас официальный курс ЦБ составляет около 76,6 рубля за доллар, 87,6 рубля за евро и 11,3 рубля за юань. Рубль по-прежнему поддерживают несколько факторов: высокие рублёвые ставки, сохраняющие привлекательность рублёвых инструментов, ограниченный импортный спрос и приближение налогового периода, когда экспортёры традиционно продают валюту для расчётов с бюджетом. Однако главный риск для курса сейчас — не внешний шок, а сами ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, — добавил Денис Астафьев.

Авторы Нина Важдаева