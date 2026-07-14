«Заставляю себя зашабатиться»: Иракли раскрыл, как восстанавливает силы после переработок

На турнире по паделу певец Иракли (Ираклий Пирцхалава) поделился секретами восстановления после напряжённой работы. По его словам, справляться с перегрузками ему помогают три главных инструмента.

Иракли рассказал, как восстанавливает свои силы. Видео © Пятый канал

Артист в беседе с Пятым каналом признался, что иногда специально заставляет себя остановиться, когда чувствует, что переработал. В ход идут активные занятия спортом, регулярные походы в русскую баню и духовные практики. Йогой он тоже занимается, но без глубокого погружения в философию — как православный христианин, он делает акцент на вере.

Исполнитель отметил, что работа приносит ему огромное удовольствие, но усталость накапливается незаметно. При этом он не скрывает, что периодически сомневается в своём таланте — это, по его мнению, нормально для творческого человека. Например, даже участие в соревнованиях по паделу иногда вызывает у него вопрос, стоит ли играть вместо того, чтобы просто наблюдать за игрой со стороны.

А ранее Иракли признался, что боится стать героем мемов. По словам певца, он сейчас сфокусирован на музыке, но опасается, что в каком-либо интервью ляпнет случайно что-то не то.