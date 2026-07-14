«История показала»: Макрон заговорил о цене капитуляции Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен завершиться капитуляцией Киева перед Россией. Он обратился к истории Европы и заявил, что прежние уступки уже приводили континент к тяжёлым последствиям.

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», — утверждает глава государства.

Он также назвал неприемлемыми договорённости с Москвой, достигнутые за счёт интересов Украины. Французский лидер выступил за дальнейшую поддержку киевского режима. Какие конкретно меры Париж намерен предпринимать, в исходном сообщении не уточняется.

Ранее Макрон призвал национальную оборонную промышленность увеличить выпуск вооружений для подготовки к возможным будущим конфликтам. По словам французского лидера, сдерживание противников теперь зависит не столько от накопленных арсеналов, сколько от способности постоянно производить оружие.