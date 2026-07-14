Минюст предложил выдавать электронные свидетельства о рождении и браке

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который позволит выдавать свидетельства о рождении и заключении брака в электронном виде. Документ размещён на официальном сайте ведомства.

Сейчас при регистрации актов гражданского состояния заявителям выдают бумажные гербовые свидетельства. После вступления нововведений в силу основным документом, подтверждающим регистрацию, станет выписка из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Её будут выдавать в электронной форме во всех случаях, а на бумажном носителе — только по просьбе гражданина.

В Минюсте пояснили, что электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, которые не работают в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств. При этом бумажное свидетельство о рождении сохранят, поскольку оно остаётся документом, удостоверяющим личность ребёнка до 14 лет.

В ведомстве подчеркнули, что законопроект направлен на переход к реестровой модели предоставления услуг в сфере ЗАГС. Это, по мнению разработчиков, значительно повысит удобство и комфорт для граждан при получении госуслуг.

Ранее депутат Дмитрий Гусев направил на отзыв в правительство законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака до 1 рубля, вместо текущих 350 рублей. Он подчеркнул, что брак не должен начинаться с фискального барьера, а государство должно сделать регистрацию максимально доступной. Гусев отметил, что символическая пошлина отражает отношение государства к браку как к ценности, а не бюджетные потери.