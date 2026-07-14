«Белавиа» корректирует расписание транзитных рейсов через московский авиаузел

Авиакомпания «Белавиа» вынужденно корректирует расписание полётов на фоне введённых ограничений для транзитных перевозок в пределах московского узлового диспетчерского района. Об этом белорусский национальный перевозчик сообщил в своём телеграм-канале.

«Обратите внимание: новое фактическое время отправления рейса может быть раньше указанного в билете изначально. По этой причине просим обязательно проверять актуальный статус вашего рейса: накануне вылета смотрите раздел «Статус бронирования» на сайте belavia.by или онлайн-табло аэропорта вылета», — говорится в сообщении авиакомпании.

В компании уточнили, что изменения коснутся не только прямых рейсов в Москву, но и маршрутов, которые проходят через воздушное пространство указанного района. В связи с этим скорректированы продолжительность и время выполнения части рейсов.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за ограничений воздушного пространства. Рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности, полной остановки нет, но возможны задержки и изменения расписания.