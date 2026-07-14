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14 июля, 15:52

«Белавиа» корректирует расписание транзитных рейсов через московский авиаузел

Самолёт авиакомпании Belavia. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Самолёт авиакомпании Belavia. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Авиакомпания «Белавиа» вынужденно корректирует расписание полётов на фоне введённых ограничений для транзитных перевозок в пределах московского узлового диспетчерского района. Об этом белорусский национальный перевозчик сообщил в своём телеграм-канале.

«Обратите внимание: новое фактическое время отправления рейса может быть раньше указанного в билете изначально. По этой причине просим обязательно проверять актуальный статус вашего рейса: накануне вылета смотрите раздел «Статус бронирования» на сайте belavia.by или онлайн-табло аэропорта вылета», — говорится в сообщении авиакомпании.

В компании уточнили, что изменения коснутся не только прямых рейсов в Москву, но и маршрутов, которые проходят через воздушное пространство указанного района. В связи с этим скорректированы продолжительность и время выполнения части рейсов.

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Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим работы из-за ограничений воздушного пространства. Рейсы выполняются по согласованию с уполномоченными органами для обеспечения безопасности, полной остановки нет, но возможны задержки и изменения расписания.

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Анастасия Никонорова
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