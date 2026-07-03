Путин: Москва и Минск координируют усилия в противостоянии внешним вызовам

Россия и Белоруссия продолжают активно взаимодействовать по всем направлениям и координируют усилия в борьбе с внешними угрозами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём независимости Республики Беларусь.

«Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам», — подчеркнул российский лидер. По его словам, партнёрство стран остаётся многоплановым и устойчиво развивается.

Путин добавил, что развитие союзных связей позволит преодолеть любые испытания и защитить общие интересы на международной арене. Президент отметил важность укрепления Союзного государства ради достойного будущего братских народов. Глава государства также поздравил Лукашенко лично, пожелав ему здоровья и успехов, а всем белоруссам — благополучия и процветания.

Как уже сообщалось, глава государства Владимир Путин направил официальное послание белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Повод — празднование Дня независимости Республики Беларусь. Текст документа размещён на интернет-ресурсе Кремля. Сам праздник приурочен к дате освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году в ходе Великой Отечественной войны. Решение о праздновании Дня независимости именно 3 июля было принято по итогам республиканского референдума в 1996 году.