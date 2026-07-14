В Харькове прогремело минимум пять взрывов за день

В Харькове прогремел уже пятый взрыв за текущие сутки. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». В ряде областей Украины, включая Харьковскую, объявлена воздушная тревога.

А после серии ночных взрывов в Киеве в небо поднялись густые клубы чёрного дыма, и на опубликованных кадрах этот дым хорошо виден позади жилых многоэтажек. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе работали средства противовоздушной обороны. Он также сообщил о попаданиях по складским помещениям в Голосеевском районе, где начались пожары.