В Харькове прогремело минимум пять взрывов за день
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В Харькове прогремел уже пятый взрыв за текущие сутки. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости». В ряде областей Украины, включая Харьковскую, объявлена воздушная тревога.
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.
А после серии ночных взрывов в Киеве в небо поднялись густые клубы чёрного дыма, и на опубликованных кадрах этот дым хорошо виден позади жилых многоэтажек. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил, что в городе работали средства противовоздушной обороны. Он также сообщил о попаданиях по складским помещениям в Голосеевском районе, где начались пожары.
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