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Регион
14 июля, 16:42

Взрыв газа привёл к обрушению стены в многоэтажке под Тулой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В многоквартирном жилом доме на улице Пионерской в Щёкино Тульской области произошёл взрыв бытового газа. Пострадавших в результате происшествия нет. Региональная прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир на пятом этаже, в результате чего обрушилась межквартирная перегородка», — уточнили в ведомстве.

Специалисты оценят состояние внутриквартирного оборудования, а также выяснят, своевременно ли проводились техническое обслуживание и регламентные работы.

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Ранее в Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека.

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Татьяна Миссуми
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