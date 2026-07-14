Взрыв газа привёл к обрушению стены в многоэтажке под Тулой

В многоквартирном жилом доме на улице Пионерской в Щёкино Тульской области произошёл взрыв бытового газа. Пострадавших в результате происшествия нет. Региональная прокуратура инициировала проверку по факту ЧП.

«По предварительным данным, взрыв газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир на пятом этаже, в результате чего обрушилась межквартирная перегородка», — уточнили в ведомстве.

Специалисты оценят состояние внутриквартирного оборудования, а также выяснят, своевременно ли проводились техническое обслуживание и регламентные работы.

Ранее в Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека.