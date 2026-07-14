Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по числу матчей на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе установил новый рекорд национальной команды по количеству матчей, сыгранных на чемпионатах мира.

Историческим для форварда стал полуфинал мирового первенства против сборной Испании. Эта встреча стала для Мбаппе 21-й на чемпионатах мира, благодаря чему он обошёл бывшего капитана французской команды и чемпиона мира 2018 года Уго Льориса, на счету которого было 20 матчей. Голкипер завершил международную карьеру после турнира 2022 года.

27-летний Мбаппе с 2024 года выступает за мадридский «Реал». В составе испанского клуба он выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок.

За сборную Франции нападающий дебютировал в 2017 году. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2018 году, а на турнире 2022 года дошёл до финала и завоевал серебряные медали. На чемпионате мира в Катаре Мбаппе с восемью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром турнира.