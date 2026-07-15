В семи аэропортах России ввели временные ограничения на полёты
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В семи российских аэропортах временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Решение принято для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации.
Ограничения коснулись авиагаваней в Бугульме, Казани, Пензе, Самаре, Саратове, Ульяновске и Чебоксарах. В ведомстве уточнили, что меры носят временный характер.
«Аэропорты Бугульма, Казань, Пенза, Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка), Чебоксары. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – сообщили в пресс-службе Росавиации.
Причины введения ограничений в ведомстве не раскрыли. Пассажирам рекомендовали следить за актуальной информацией о статусе своих рейсов.
Ранее Life.ru писал, как пилот Ravenair написал в небе над Ливерпулем слово «скучно» во время полёта. За штурвалом находился молодой инструктор, который проводил проверку самолёта после замены одной из деталей.
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