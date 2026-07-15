Воду начали возвращать жителям Новосибирска после аварии с гигантским провалом

Жителям Новосибирска начали восстанавливать водоснабжение после завершения ремонта канализационного коллектора, повреждение которого привело к образованию огромного провала грунта на Горском жилмассиве. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

По его словам, с 07:00 по местному времени специалисты постепенно повышают давление в системе. В течение нескольких часов вода должна вернуться во все дома, попавшие под ограничения.

Провал грунта произошёл вечером 12 июля возле дома №10 на улице Горской. На месте образовалась воронка глубиной около 15 метров. Позже в городской администрации сообщили, что причиной происшествия стало повреждение канализационного коллектора.

Для ликвидации последствий аварии коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности. Из провала откачали около 250 кубометров воды, а его стенки укрепили металлическими конструкциями, чтобы исключить угрозу для расположенных рядом зданий.

На время ремонта коллектора и водопровода пришлось ограничить подачу воды в Ленинском и Кировском районах Новосибирска, а также в посёлке Краснообск. Давление в системе начали снижать вечером 14 июля, а после завершения работ специалисты приступили к восстановлению водоснабжения.