Спешная продажа: Рената Литвинова избавляется от московской квартиры за миллиард
Рената Литвинова выставила квартиру в Москве на продажу за 1 млрд рублей
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Актриса Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы стоимостью около 1 миллиарда рублей. Ради скорого завершения сделки она готова обсуждать цену и лично приехала в столицу для оформления документов. Об этом стало известно Mash.
Речь идёт о квартире площадью 344 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX». Как сообщает Mash, объект был создан путём объединения двух квартир в одно большое пространство. На жильё уже появился потенциальный покупатель — московский предприниматель внёс аванс. Однако владельцы продолжают проводить показы: до конца лета квартиру могут передать другому человеку, если он предложит полную оплату без ожидания.
Внутри квартиры предусмотрена отдельная комната для дочери актрисы Ульяны. Литвинова специально подготовила помещение, чтобы дочь могла останавливаться там во время поездок в Россию. Часть мебели уже отправили на склад по просьбе возможного покупателя, чтобы уменьшить стоимость объекта. При этом за дополнительные 5 миллионов рублей новый владелец сможет приобрести интерьер полностью.
В комплект могут войти антикварные ширмы, зеркала, люстры, старинный дисковый телефон, коллекционная мебель, собрание картин из настоящих бабочек, а также произведение, созданное для Земфиры* и размещённое в ванной комнате. Среди предметов также упоминается диван, принадлежавший бабушке певицы. Литвинова приобрела эту недвижимость в 2021 году. В квартире проходили съёмки и различные встречи, однако постоянным местом проживания она не была.
Ранее сообщалось, что Рената Литвинова приехала в Москву и посетила несколько столичных клиник. Актриса потратила почти миллион рублей на косметологические процедуры и программы омоложения. Литвинова предпочитает обращаться к российским специалистам и не доверяет европейским врачам.
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* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.