Спешная продажа: Рената Литвинова избавляется от московской квартиры за миллиард

Актриса Рената Литвинова выставила на закрытую продажу квартиру в центре Москвы стоимостью около 1 миллиарда рублей. Ради скорого завершения сделки она готова обсуждать цену и лично приехала в столицу для оформления документов. Об этом стало известно Mash.

Рената Литвинова выставила квартиру в Москве на продажу за 1 млрд рублей. Фото © Telegram / Mash

Речь идёт о квартире площадью 344 квадратных метра в элитном жилом комплексе «Большая Дмитровка IX». Как сообщает Mash, объект был создан путём объединения двух квартир в одно большое пространство. На жильё уже появился потенциальный покупатель — московский предприниматель внёс аванс. Однако владельцы продолжают проводить показы: до конца лета квартиру могут передать другому человеку, если он предложит полную оплату без ожидания.

Рената Литвинова выставила квартиру в Москве на продажу за 1 млрд рублей. Фото © Telegram / Mash

Внутри квартиры предусмотрена отдельная комната для дочери актрисы Ульяны. Литвинова специально подготовила помещение, чтобы дочь могла останавливаться там во время поездок в Россию. Часть мебели уже отправили на склад по просьбе возможного покупателя, чтобы уменьшить стоимость объекта. При этом за дополнительные 5 миллионов рублей новый владелец сможет приобрести интерьер полностью.

В комплект могут войти антикварные ширмы, зеркала, люстры, старинный дисковый телефон, коллекционная мебель, собрание картин из настоящих бабочек, а также произведение, созданное для Земфиры* и размещённое в ванной комнате. Среди предметов также упоминается диван, принадлежавший бабушке певицы. Литвинова приобрела эту недвижимость в 2021 году. В квартире проходили съёмки и различные встречи, однако постоянным местом проживания она не была.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова приехала в Москву и посетила несколько столичных клиник. Актриса потратила почти миллион рублей на косметологические процедуры и программы омоложения. Литвинова предпочитает обращаться к российским специалистам и не доверяет европейским врачам.

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