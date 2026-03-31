Бизнес Ренаты Литвиновой в России терпит многомиллионные убытки

Компания Рида Косметикс, принадлежащая Ренате Литвиновой, завершила прошедший финансовый год с серьёзными потерями. Размер чистого убытка составил 5,3 млн рублей. Негативная тенденция наметилась ещё в 2022 году, и с тех пор показатели предприятия стабильно снижаются.

В последний раз фирма приносила доход в 2021-м, заработав тогда 5,5 млн рублей. С того момента финансовое положение организации постоянно ухудшалось, а падение выручки приобрело системный характер, узнал SHOT.

Вероятно, подобные экономические показатели не сильно тревожат актрису. Значительные средства артистки остаются в банковской системе страны: на различных счетах у неё накоплено 22,6 млн рублей. Примечательно, что только за последние четыре года пассивный доход от процентов составил 3,1 млн.

Кроме того, в российской столице у звезды сохраняется внушительный портфель недвижимости. Общая стоимость активов достигает 203 млн рублей. В собственности находятся просторный дом в Троицке, а также две квартиры в Москве, одну из которых ранее переписала на Земфиру*.

В автопарке знаменитости до сих пор числится девятилетний автомобиль Лексус, оцениваемый в 4 млн рублей. Напомним, сама владелица активов после начала специальной военной операции перебралась жить в Париж.

Не спешит расставаться с российским бизнесом и Валерий Меладзе. В отличие от бизнеса Литвиновой, его компания приносит неплохую прибыль. По итогам 2025 года фирма заработала 16 миллионов рублей чистой прибыли, что стало рекордным значением с начала специальной военной операции.

