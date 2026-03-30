Бизнес-империя Лерчек и Артёма Чекалиных просела на 135 млн рублей

Бизнес-империя Лерчек и Артёма Чекалиных просела на 135 миллионов рублей. Интересно, что во время развода Валерия переписала свою часть в косметическом бренде Letique (компания «Би Фит») на Артёма. И хотя, как сообщает Baza, в 2025 году компания показала выручку около 186 миллионов, это не спасло ееё от крупных убытков по итогам года.

До 2023 года компания демонстрировала впечатляющие финансовые результаты, принося многомиллионные доходы. В 2021 году чистая прибыль превысила полмиллиарда рублей (657 млн), а в 2022 году составила 254 млн рублей. Однако 2023 год стал переломным: после обвинений в налоговых махинациях в адрес Чекалиных и последующего ареста счетов, бизнес начал стремительно приходить в упадок и так и не смог восстановиться.

В 2024 году, после развода, Валерия Чекалина передала свою долю в компании бывшему мужу. Среди других партнёров фигурирует Роман Вишняк, который в 2026 году был осужден на 2,5 года колонии за вывод более 250 млн рублей за границу.

В настоящее время Артём Чекалин находится под домашним арестом по делу о неуплате налогов. Дело Валерии было прекращено в связи с диагностированием у неё последней стадии рака и прохождением лечения.

Ранее юристка и телеведущая Катя Гордон высказалась о состоянии здоровья блогерши Лерчек. Она отметила, что Чекалина проходит лечение в авторитетном онкоцентре имени Блохина. Юрист также заявила, что лично видела медицинские бумаги и уверена в отсутствии преувеличения стадии заболевания.