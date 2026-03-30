«Ты должна это увидеть»: Луис Сквиччиарини обратился к тяжелобольной Лерчек

Жених Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини опубликовал эмоциональное обращение, посвящённое их семье и сыну. В своём послании он выразил надежду, что Валерия сможет пережить тяжёлую болезнь и увидеть важные моменты жизни ребёнка.

«Живи, моя любимая Лера, вопреки, я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс и мы вместе станцевали с тобой на его свадьбе», — подписал публикацию Сквиччиарини.

Ранее жених Лерчек Луис Сквиччиарини сообщил новые подробности о состоянии блогера, больной раком четвёртой степени. По его словам, химиотерапия привела к серьёзному побочному эффекту — Чекалина потеряла зрение на правый глаз.