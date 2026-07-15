Керчь осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ

Керчь полностью осталась без электроснабжения после ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Иван Кошель.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», — написал Кошель.

Кошель отметил, что аварийно-восстановительные работы уже начались. К устранению последствий привлечены все городские службы.

Ранее власти Крыма сообщали, что из-за атак на инфраструктуру полуострова фиксируются перебои с электроснабжением, водоснабжением, логистикой и обеспечением топливом.

С 26 июня в Республике Крым и Севастополе действует региональный режим чрезвычайной ситуации, введённый для решения экономических вопросов. По словам председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка, стратегически важные объекты региона продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Ростовскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и акватории морей. Атака длилась с 20:00 14 до 07:00 15 июля.