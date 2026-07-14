Баллонный газ раздадут бесплатно жителям Крыма во время режима ЧС

В Республике Крым на время действия режима чрезвычайной ситуации населению будут бесплатно выдавать баллонный газ. Такое решение принял глава региона Сергей Аксёнов, информацией он поделился в Max.

«Сегодня работал в северной части Крыма, где на месте обсудили текущие вопросы организации деятельности органов власти. Ключевая задача — помощь гражданам, проживающим в негазифицированных населённых пунктах и в условиях продолжительного отсутствия электроэнергии и водоснабжения», — написал чиновник.

На этой неделе по территории полуострова планируют распределить около четырёх тысяч ёмкостей с топливом. В первую очередь помощь получат социально незащищённые категории граждан. Порядок выдачи должны определить местные власти.

По словам Аксёнова, эта мера не позволит полностью решить возникшую проблему. Однако она поможет оперативно обеспечить жителей необходимым ресурсом. Бесплатная раздача будет продолжаться в течение всего периода действия режима ЧС.

Региональные службы должны организовать поставки так, чтобы баллоны в кратчайшие сроки поступили в наиболее нуждающиеся районы.

Ранее глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что в некоторых населённых пунктах Крыма перебои с электроснабжением продолжались более 12 дней. Из-за аварийных работ на сетях «Крымэнерго» также были введены ограничения водоснабжения в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах, а также в Евпатории, Армянске, Красноперекопске и посёлке Раздольное.