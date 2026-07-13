Аксёнов: В некоторых населённых пунктов Крыма света не было 12 дней

В некоторых населённых пунктах Крыма перебои с электроснабжением продолжались более 12 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, для предотвращения подобных ситуаций власти приступают к обеспечению наиболее пострадавших территорий автономными источниками электропитания.

«По поводу использования автономных источников энергии. График поставок генераторов сформирован. Обеспечение начинаем с тех населённых пунктов, в которых дольше всего не было электроэнергии. К сожалению, есть такие населённые пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней», — написал Аксёнов.

Глава региона отметил, что поставки генераторов будут проводиться поэтапно, начиная с населённых пунктов, где отключения оказались наиболее продолжительными.

Ранее в Крыму из-за аварийных работ на сетях «Крымэнерго» были введены ограничения водоснабжения в Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах, а также в Евпатории, Армянске, Красноперекопске и посёлке Раздольное. В Евпатории перебои затронули не только электроснабжение и подачу воды, но и привели к остановке движения трамваев по всему городу.