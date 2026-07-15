В Париже начинается суд над основательницей SOS Donbass

Судебное заседание по делу основательницы и вице-президента гуманитарной ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой пройдет 15 июля в Париже. Об этом в социальной сети «Макс» сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По словам омбудсмена, Новикова более полугода находится в женской тюрьме во Франции. Лантратова заявила, что поводом для уголовного преследования стал донос Союза украинцев Франции, а само дело она считает необоснованным и политически мотивированным. Уполномоченный отметила, что деятельность Новиковой связана со сбором гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

«Когда хрупкая женщина собирает продукты, одежду, детские памперсы и медикаменты для пострадавших от обстрелов — ее судят как опасного шпиона», — написала Лантратова.

Напомним, в ноябре 2025 года французские спецслужбы задержали участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, включая гражданку России Анну Новикову. Им предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России якобы под прикрытием помощи жителям Донбасса. Наиболее серьезное обвинение связано с размещением агитационного плаката на Триумфальной арке. Фигурантам дела может грозить до 15 лет лишения свободы. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала освободить Новикову.