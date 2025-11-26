Во Франции задержали активистов из SOS Donbass по обвинению в шпионаже

Французские спецслужбы задержали нескольких участников гуманитарной ассоциации SOS Donbass, среди них – россиянка Анна Н. По данным местного издания Parisien, оперативники DGSI взяли её и ещё двух человек в ноябре, после чего прокуратура выдвинула задержанным тяжёлые обвинения.

Французские следователи утверждают, что группа якобы действовала под прикрытием помощи жителям Донбасса, при этом выполняла задания для российских структур.

Арестованные, включая француза Венсана П. и россиянина Вячеслава П., отвергают любую причастность к шпионской деятельности. Позднее по делу задержали также 58-летнего Бернара Ф., но его отпустили под надзор с жёсткими ограничениями.

Ранее Life.ru писал о деле задержанного во Франции баскетболиста Даниила Касаткина, которому грозит долгий срок в США. Парижский суд разрешил его выдачу.