Суд Парижа постановил экстрадировать Касаткина в США, где ему грозит до 25 лет

Апелляционный суд Парижа постановил удовлетворить запрос США об экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Соответствующее решение огласили в ходе судебного заседания, передаёт РИА «Новости».

Теперь решение должно получить одобрение на правительственном уровне, включая подпись премьер-министра Франции и министра юстиции. Адвокат спортсмена Адриен Бийемаз уточнил, что у защиты остаётся десятидневный срок для подачи кассационной жалобы. Окончательное решение о дальнейших действиях будет принимать сам Касаткин после консультаций со своими правозащитниками. В случае экстрадиции российскому спортсмену грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомним, что Даниила Касаткина задержали 21 июня в аэропорту Парижа Руасси-Шарль-де-Голль на основании американского ордера. Власти Соединённых Штатов считают его участником хакерской группировки, которая использовала программы-вымогатели против американских компаний и государственных учреждений в период с 2020 по 2022 год. По данным следствия, жертвами кибератак стали более 900 организаций в США.