Баскетболист Касаткин раскрыл детали задержания в Париже

Баскетболист Даниил Касаткин сообщил подробности своего задержания в Париже. По словам спортсмена, это произошло сразу после прибытия в аэропорт. Об этом передаёт издание «Коммерсант».

Как утверждает Касаткин, он направлялся во Францию вместе со своей невестой Анной. По прибытии в Париж его задержали и стали обыскивать.

«Надели наручники, усадили в машину и повезли в ближайший участок. Наручники затянули так, что синяки держались ещё неделю», — рассказал баскетболист.