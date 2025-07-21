Баскетболист Касаткин хочет выучить французский язык в парижской тюрьме

Задержанный в Париже российский баскетболист Даниил Касаткин намерен освоить французский язык во время нахождения в тюрьме, поскольку невозможность общаться по-французски создаёт серьёзные трудности в решении повседневных вопросов. Об этом он рассказал в письме своему адвокату Фредерику Бело.

«Мне сказали, что этой тюрьме 200 лет. Решить любую проблему здесь невероятно сложно, особенно если вы не знаете французского. Все сотрудники раздражаются, когда я пытаюсь говорить с ними по-английски», – написал Касаткин.

Он выразил надежду, что вскоре сможет получить книгу для изучения французского или франко-русский словарь, чтобы понимать, что ему говорят, и решать элементарные задачи.

По словам адвоката, несмотря на ходатайство, у спортсмена пока нет доступа к тренажёрному залу. Касаткин пытается поддерживать форму, выполняя силовые упражнения и растяжку прямо в камере. Ему также не разрешили выйти на спортивную площадку, хотя окно его камеры выходит прямо на баскетбольное кольцо.

Фредерик Бело сообщил РИА «Новости», что передал Касаткину русские книги, блокнот, ручки, листы бумаги и конверты для писем, купленные его невестой. Среди книг, которые он читает в тюрьме, – знаменитый роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо».