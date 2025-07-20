Адвокат рассказал, как с баскетболистом Касаткиным обращаются во французской тюрьме

«Он до сих пор не получил разрешение выходить на спортивную площадку, хотя она находится прямо перед окном его камеры», — сообщил юрист в беседе с ТАСС.

Напомним, 10 июля баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу Штатов. Спортсмена подозревают в участии в киберпреступлениях. Американские силовики заявляют, что россиянин якобы является членом хакерской группы с 2020 года. По их информации, сообщество взламывало личные устройства, похищало персональные данные и вымогало средства под угрозой слива полученной информации. За баскетболистом организовали слежку в начале 2025 года. Сам Касаткин все обвинения отвергает, отмечая, что ничего не смыслит в информационных технологиях.