Адвокат рассказал, как с баскетболистом Касаткиным обращаются во французской тюрьме
Адвокат Бело: Власти Франции не дают баскетболисту Касаткину заниматься спортом
Даниил Касаткин. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Руководство французской тюрьмы, где содержится российский баскетболист Даниил Касаткин, не позволяет ему заниматься спортом. Об этом рассказал адвокат спортсмена Фредерик Бело.
«Он до сих пор не получил разрешение выходить на спортивную площадку, хотя она находится прямо перед окном его камеры», — сообщил юрист в беседе с ТАСС.
Напомним, 10 июля баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу Штатов. Спортсмена подозревают в участии в киберпреступлениях. Американские силовики заявляют, что россиянин якобы является членом хакерской группы с 2020 года. По их информации, сообщество взламывало личные устройства, похищало персональные данные и вымогало средства под угрозой слива полученной информации. За баскетболистом организовали слежку в начале 2025 года. Сам Касаткин все обвинения отвергает, отмечая, что ничего не смыслит в информационных технологиях.