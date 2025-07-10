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10 июля, 09:58

Спецслужбы США записали баскетболиста Касаткина в хакеры и начали за ним следить в начале года

Mash: Спецслужбы США с начала 2025 года следили за баскетболистом Касаткиным

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Спецслужбы США вели наблюдение за российским баскетболистом Даниилом Касаткиным с начала 2025 года. Ордер на арест по американскому запросу был выдан за день до его прибытия во Францию, что указывает на слежку за спортсменом как минимум с момента подачи заявления на шенгенскую визу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Задержание Касаткина произошло на паспортном контроле в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Благодаря знанию французского языка, ему удалось легче адаптироваться в тюрьме. Сейчас баскетболист смог связаться со своей девушкой Анной, прилетевшей с ним в Париж в отпуск. Она находится в столице Франции, сотрудничает с местными юристами и готовится к суду. Пара планировала сыграть свадьбу в этом году.

Американские силовики утверждают, что игрок московской команды МБА с 2020 года был членом хакерской группировки, которая взламывала личные устройства, похищала конфиденциальную информацию и вымогала деньги за неразглашение данных. Сам Касаткин отрицает свою причастность к хакерству, утверждая, что «он – ноль в информатике».

«Хакерским» делом задержанного в Париже баскетболиста Касаткина занялось Посольство РФ
«Хакерским» делом задержанного в Париже баскетболиста Касаткина занялось Посольство РФ

Напомним, что российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям.

Наталья Афонина
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