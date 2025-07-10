«Хакерским» делом задержанного в Париже баскетболиста Касаткина занялось Посольство РФ

Освобождением российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции из-за «киберпреступлений», уже занялось Посольство РФ в Париже. О ситуации со спортсменом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом» , — сказала дипломат.

Французские власти задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу Соединённых Штатов по подозрению в причастности к киберпреступлениям. В США утверждают, что спортсмен якобы вёл переговоры о выкупах в рамках хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей.