«Хакерским» делом задержанного в Париже баскетболиста Касаткина занялось Посольство РФ
Захарова: Посольство РФ занялось ситуацией задержанного в Париже Касаткина
Даниил Касаткин. Обложка © Российская Федерация Баскетбола
Освобождением российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции из-за «киберпреступлений», уже занялось Посольство РФ в Париже. О ситуации со спортсменом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», — сказала дипломат.
Французские власти задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу Соединённых Штатов по подозрению в причастности к киберпреступлениям. В США утверждают, что спортсмен якобы вёл переговоры о выкупах в рамках хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей.