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10 июля, 06:54

«Хакерским» делом задержанного в Париже баскетболиста Касаткина занялось Посольство РФ

Захарова: Посольство РФ занялось ситуацией задержанного в Париже Касаткина

Даниил Касаткин. Обложка © Российская Федерация Баскетбола

Даниил Касаткин. Обложка © Российская Федерация Баскетбола

Освобождением российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции из-за «киберпреступлений», уже занялось Посольство РФ в Париже. О ситуации со спортсменом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российское посольство в Париже занимается этим вопросом», — сказала дипломат.

Французские власти задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу Соединённых Штатов по подозрению в причастности к киберпреступлениям. В США утверждают, что спортсмен якобы вёл переговоры о выкупах в рамках хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей.

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Андрей Бражников
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