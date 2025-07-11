«Наглая ложь»: Губерниев призвал спасти задержанного во Франции баскетболиста Касаткина

Россия обязана оказать помощь баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному во Франции по запросу США. Об этом заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Так или иначе, есть презумпция невиновности, может вообще это наглая ложь и клевета. Поэтому я также хочу выразить надежду, что следствие будет объективным. Ну и, конечно, мы, как бы там ни было, своих людей за границей в обиду не должны давать», — сказал комментатор Пятому каналу.