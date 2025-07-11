«Наглая ложь»: Губерниев призвал спасти задержанного во Франции баскетболиста Касаткина
Губерниев призвал помочь задержанному во Франции баскетболисту Даниилу Касаткину
Дмитрий Губерниев и Даниил Касаткин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev, © ТАСС / Валентина Певцова
Россия обязана оказать помощь баскетболисту Даниилу Касаткину, задержанному во Франции по запросу США. Об этом заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Так или иначе, есть презумпция невиновности, может вообще это наглая ложь и клевета. Поэтому я также хочу выразить надежду, что следствие будет объективным. Ну и, конечно, мы, как бы там ни было, своих людей за границей в обиду не должны давать», — сказал комментатор Пятому каналу.
Напомним, российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям. По утверждению американских силовиков, баскетболист московского клуба якобы являлся участником хакерского сообщества с 2020 года. Это сообщество, как утверждается, занималось взломом личных гаджетов, кражей приватных данных и вымогательством средств под угрозой их обнародования. Наблюдение за игроком американские спецслужбы установили в начале 2025 года. Однако сам Касаткин отвергает все обвинения, заявляя, что он полный профан в компьютерных науках.