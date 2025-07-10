Обвинённого США в хакерстве баскетболиста Касаткина мог подставить американский одногруппник
Mash: Хакерством с ноутбука Касаткина мог заниматься его экс-одногруппник из США
Даниил Касаткин. Обложка © ТАСС / Валентина Певцова
Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого в США подозревают в киберпреступлениях, может быть не причастен к хакерству, так как продал свой ноутбук одногруппнику из кампуса перед отъездом из США. Последний мог вести незаконную деятельность через данный компьютер. Об этом сообщает «Mash на спорте».
В Штаты Касаткин переехал в 2016 году, там поступил в школу в штате Вирджиния, а потом — в университет Пенсильвании. Во время учёбы спортсмен приобрёл подержанный ноутбук на одном из интернет-сайтов. Завершив обучение, Касаткин уехал из США, не взяв с собой компьютер, но очистив его до заводских настроек. Адвокат баскетболиста обратил внимание, что хакерские атаки проводились с IP-адреса Pennsylvania State University — с 2020 по 2022 год. В этот период Касаткин уже играл в России. Сейчас спортсмену грозит экстрадиция в Штаты и 20 лет тюрьмы за вымогательство.
Напомним, российский баскетболист Даниил Касаткин был задержан во Франции по запросу США, где его подозревают в причастности к киберпреступлениям. Американские силовики утверждают, что игрок московской команды МБА с 2020 года был членом хакерской группировки, которая взламывала личные устройства, похищала конфиденциальную информацию и вымогала деньги за неразглашение данных. Спецслужбы США вели наблюдение за баскетболистом с начала 2025 года. Касаткин свою вину отрицает и говорит, что он «ноль в информатике».