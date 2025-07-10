Обвинённого США в хакерстве баскетболиста Касаткина мог подставить американский одногруппник

Российский баскетболист Даниил Касаткин, которого в США подозревают в киберпреступлениях, может быть не причастен к хакерству, так как продал свой ноутбук одногруппнику из кампуса перед отъездом из США. Последний мог вести незаконную деятельность через данный компьютер. Об этом сообщает «Mash на спорте».

В Штаты Касаткин переехал в 2016 году, там поступил в школу в штате Вирджиния, а потом — в университет Пенсильвании. Во время учёбы спортсмен приобрёл подержанный ноутбук на одном из интернет-сайтов. Завершив обучение, Касаткин уехал из США, не взяв с собой компьютер, но очистив его до заводских настроек. Адвокат баскетболиста обратил внимание, что хакерские атаки проводились с IP-адреса Pennsylvania State University — с 2020 по 2022 год. В этот период Касаткин уже играл в России. Сейчас спортсмену грозит экстрадиция в Штаты и 20 лет тюрьмы за вымогательство.