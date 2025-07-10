Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 12:33

Российских дипломатов всё ещё не пустили к задержанному в Париже баскетболисту Касаткину

Посольство РФ всё ещё не получило доступ к задержанному в Париже Касаткину

Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Обложка © ТАСС / Певцова Валентина

Посольство России во Франции запросило консульский доступ к задержанному баскетболисту Даниилу Касаткину, но пока не может его получить из-за позиции местных властей. Об этом сообщили в телеграм-канале российского дипведомства.

В посольстве уточнили, что продолжают работать над ситуацией и поддерживают постоянную связь с адвокатом спортсмена. Там отметили, что это не первый случай задержки консульского доступа к российским гражданам.

«Ожидаем, что французская сторона выполнит свои международные обязательства», — подчеркнули в посольстве.

Спецслужбы США записали баскетболиста Касаткина в хакеры и начали за ним следить в начале года
Спецслужбы США записали баскетболиста Касаткина в хакеры и начали за ним следить в начале года

Французские власти задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу Соединённых Штатов по подозрению в причастности к киберпреступлениям. В США заявляют, что спортсмен, по их данным, участвовал в переговорах о выплате выкупов в составе хакерской группировки, использовавшей программы-вымогатели.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Франция
  • США
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar