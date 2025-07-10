Российских дипломатов всё ещё не пустили к задержанному в Париже баскетболисту Касаткину

Посольство России во Франции запросило консульский доступ к задержанному баскетболисту Даниилу Касаткину, но пока не может его получить из-за позиции местных властей. Об этом сообщили в телеграм-канале российского дипведомства.

В посольстве уточнили, что продолжают работать над ситуацией и поддерживают постоянную связь с адвокатом спортсмена. Там отметили, что это не первый случай задержки консульского доступа к российским гражданам.

«Ожидаем, что французская сторона выполнит свои международные обязательства», — подчеркнули в посольстве.