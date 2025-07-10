Российских дипломатов всё ещё не пустили к задержанному в Париже баскетболисту Касаткину
Посольство РФ всё ещё не получило доступ к задержанному в Париже Касаткину
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Посольство России во Франции запросило консульский доступ к задержанному баскетболисту Даниилу Касаткину, но пока не может его получить из-за позиции местных властей. Об этом сообщили в телеграм-канале российского дипведомства.
В посольстве уточнили, что продолжают работать над ситуацией и поддерживают постоянную связь с адвокатом спортсмена. Там отметили, что это не первый случай задержки консульского доступа к российским гражданам.
«Ожидаем, что французская сторона выполнит свои международные обязательства», — подчеркнули в посольстве.
Французские власти задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина по запросу Соединённых Штатов по подозрению в причастности к киберпреступлениям. В США заявляют, что спортсмен, по их данным, участвовал в переговорах о выплате выкупов в составе хакерской группировки, использовавшей программы-вымогатели.