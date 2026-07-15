«Такси-война» в Бодруме: Туристов начали запугивать из-за поездок через Uber

На турецком курорте Бодрум обострился конфликт между традиционными таксистами и водителями сервисов заказа поездок. Туристы, выбирающие приложения вроде Uber, всё чаще сталкиваются с давлением и агрессивным поведением. Об этом РИА «Новости» сообщил туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

Поводом для обсуждения проблемы стала история турецкого предпринимателя Хакана Караманлы. Он рассказал, что вызвал машину через приложение Uber возле отеля Divan Bodrum, однако спустя примерно 100 метров дорогу автомобилю перекрыл местный таксист. По утверждению бизнесмена, водитель пытался пересадить его в другую машину силой, сопровождал свои действия оскорблениями и требовал назвать домашний адрес.

«Мы уже сталкиваемся со случаями, когда туристам угрожают только за то, что они воспользовались приложением для заказа автомобиля. Конфликты между водителями происходят практически на глазах у отдыхающих», — заявил Беке.

Представитель туристической сферы отметил, что напряжённость вокруг цифровых сервисов перевозок особенно усилилась в нынешний сезон. Часть водителей традиционных такси, по его словам, выступает против работы онлайн-платформ и пытается ограничить их использование. Одной из причин популярности приложений среди путешественников стали жалобы на завышенные цены в обычных такси. Через сервисы заказа машин пассажиры могут заранее увидеть стоимость поездки, что снижает риск неожиданных переплат.

Беке подчеркнул, что подобные ситуации могут негативно влиять на имидж Бодрума как международного курорта. По его словам, отдыхающие ожидают спокойного и безопасного пребывания, а вместо этого становятся свидетелями конфликтов между водителями. Представители туристической отрасли выступают за развитие современных сервисов перевозок и более прозрачную систему ценообразования. Однако, как отметил Беке, транспортный сектор пока в основном поддерживает традиционных таксистов, поэтому проблема остаётся нерешённой.

Ранее власти Антальи заявили об усилении контроля за работой такси после многочисленных жалоб туристов на высокую стоимость поездок и возможные нарушения со стороны водителей. Дополнительное внимание к проблеме привлекло видео в социальных сетях, на котором отдыхающий конфликтует с таксистом из-за предполагаемого завышения цены.