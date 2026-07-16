Инструкция от фотографа: Как красиво снять салют, чтобы не стыдно было выложить

Фото салюта обычно делаются импульсивно — потому что красиво, но затем «пылятся» в памяти смартфона — потому что получились «не очень». О том, как сделать снимок фейерверка, который будет не стыдно выложить, Life.ru рассказала фотограф Анна Изотова.

Стабильность кадра: штатив или опора

Чтобы сделать идеальное фото ночного города, концерта или салюта на телефон, прежде всего позаботьтесь о стабильности кадра, советует специалист. Если у вас нет штатива, найдите любую опору: перила, бордюр или просто плотно прижмите локти к корпусу.

Настройки для съёмки салюта

Базовое правило для съёмки фейерверков на телефон — затемнение. В первую очередь обязательно включите ночной режим, если он предусмотрен производителем. Если такой функции нет, действуйте вручную: крайне важно выключить вспышку (она бесполезна на дальних дистанциях) и принудительно понизить экспозицию, чтобы небо не выглядело серым, а залпы были контрастными.

Кстати, чтобы получить художественный эффект, Изотова советует поставить длинную выдержку, если ваша камера это позволяет. В результате вы получите красивые световые шлейфы, а не просто точки.

А если ваша цель — снять себя на фоне салюта и концертной сцены, тактика меняется с точностью до наоборот. В этом случае вспышку, наоборот, лучше включить — она подсветит ваше лицо. При этом экспозицию также стоит увести вниз, чтобы окружающая иллюминация не пересветила вас. Так у вас получится классный кадр, в котором передана праздничная атмосфера вечера, но при этом вы будете хорошо освещены.

Фото фейерверка: сколько снимков сделать

Фотограф советует: не ограничивайтесь одним щелчком. Снимайте целую серию — сделайте несколько кадров с разными вариантами взрывов: когда заряд только взлетает, в момент пика и когда рассыпается искрами. Впоследствии в любом редакторе вы сможете объединить лучшие фрагменты в один динамичный снимок или просто выбрать самый удачный из всей серии.