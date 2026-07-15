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Регион
15 июля, 09:48

«Вероятны ЧС»: МЧС выпустило штормовое предупреждение для восьми регионов страны

МЧС предупредило о ливнях и ветре до 25 м/с в восьми регионах

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Непогода затронет территории в четырёх федеральных округах. Под удар стихии могут попасть Приморский и Хабаровский края, Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край.

В списке также значатся три субъекта Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край. Специалисты прогнозируют там очень сильные дожди, грозовые фронты и выпадение града.

Особую опасность представляет ветер. По расчётам синоптиков, его порывы будут достигать 25 метров в секунду и выше.

В МЧС не исключают возникновения чрезвычайных ситуаций. Непогода может спровоцировать обрывы линий электропередачи и нарушить работу систем жизнеобеспечения в указанных регионах.

Кроме того, существует риск затруднения движения транспорта на трассах. Ведомство призывает жителей и гостей этих субъектов проявлять осторожность и по возможности воздержаться от дальних поездок на время действия штормового предупреждения.

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Никита Никонов
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