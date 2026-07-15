Большая вода отрезала Бодайбо: Добраться до города по трассе больше невозможно

Город Бодайбо остался без автомобильного сообщения с Иркутской областью и Бурятией из-за паводка. Движение по дорогам пришлось полностью перекрыть после разлива рек. Об этом изданию «ИрСити» сообщил мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев.

Проезд в Бодайбо оказался закрыт из-за подтопления дорог в Бурятии. Видео © Telegram / БС | БодАйбо сити

Из-за выхода реки Муя из берегов на севере Бурятии оказались затоплены участки трассы Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо. В результате движение для всех видов транспорта на нескольких отрезках дороги полностью остановили. Под водой оказались участки возле железнодорожного моста на 395-м и 398-м километрах. Кроме того, на нескольких других километрах трассы потоками воды размыло объездные пути, а сама проезжая часть оказалась подтоплена.

Ситуацию осложнили последствия паводка в Бодайбинском районе Иркутской области. Накануне там разрушило участок автодороги Бодайбо — Перевоз. На место уже прибыли специалисты дорожной службы и тяжёлая техника, включая экскаватор, самосвал и автогрейдер. Однако восстановительные работы начнутся только после снижения уровня воды.

Мэр подтвердил, что автомобильного сообщения с Иркутской областью и Бурятией сейчас нет. При этом синоптики предупреждают: 15 июля на северо-востоке Приангарья ожидаются сильные дожди и ливни.

«Может, конечно, уже что-то изменилось, но у меня нет такой информации. Дожди очень сильные, ситуация такая, что поделаешь», — заключил он.

Ранее режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Ирбитском районе Свердловской области из-за сильного паводка. Такое решение приняли после того, как вода начала стремительно затапливать населённые пункты. В самом Ирбите подтопленными оказались 156 приусадебных участков, ещё 55 — в десяти населённых пунктах района.