Река Сыга подтопила 240 дворов в Удмуртии после прорыва дамбы, введён режим ЧС

В Глазове осле дождей и прорыва дамбы река Сыга подтопила почти 240 придомовых территорий у частных и многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Удмуртии в Максе.

В Глазове паводок подтопил свыше 200 придомовых территорий. Видео © Макс / МЧС России

После затяжных ливней уровень реки Сыга резко поднялся. Вода вышла на 11 городских улиц и добралась до расположенного рядом садового товарищества. Спасатели обследуют пострадавшие районы, проводят подворовые обходы и следят за ситуацией в хозяйствах. Около 30 человек уже эвакуировали.

«Проведены подворовые обходы с целью информирования жителей об обстановке и контроля уровня воды в личных хозяйствах», — уточнили в ведомстве.

Социальные объекты паводок не затронул, пострадавших нет. При ухудшении обстановки власти готовы предоставить плавсредства и открыть пункт временного размещения. К ликвидации последствий привлекли около 50 специалистов и 17 единиц техники.

Власти удмуртского города Глазова ввели режим ЧС после дождевого паводка. К городу стягивается аварийно-спасательная техника для борьбы с последствиями разлива реки Сыга, идёт подготовка мотопомп для откачки воды и тепловых пушек, чтобы просушить дома после сходы воды. Об этом рассказал председатель правительства Роман Ефимов после оперштаба с руководителями муниципалитетов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с паводками в Дагестане остаётся напряжённой. Кроме того, глава государства пообщался с Шамилем Устарбековым, который спас 23 человека в зоне подтопления. Парень признался, что ему было «чуть-чуть» страшновато.