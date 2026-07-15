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15 июля, 09:40

Рэпер Scally Milano поставил на победу Франции и потерял 3 миллиона рублей

Рэпер Scally Milano. Обложка © VK / Scallymilano

Рэпер Scally Milano. Обложка © VK / Scallymilano

Рэпер из Перми Scally Milano потерял три миллиона рублей, поставив на победу Франции на полуфинале ЧМ. Кадры с фиаско разлетелись по социальным сетям.

Пермский рэпер Scally Milano проиграл 3 млн рублей, поставив на победу Францию на ЧМ. Видео © Scallygram

Музыкант сделал ставку на победу сборной Франции. Однако в ночном матче французская команда уступила испанцам со счётом 0:2, и все деньги за полтора часа игры оказались проиграны. Реакцию самого рэпера зафиксировали на видео.

При этом исполнитель регулярно сталкивается с отменой своих выступлений. В сложившихся обстоятельствах восполнить столь крупную потерю ему будет непросто.

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Напомним, что сборная Испании первой завоевала путёвку в финал чемпионата мира по футболу 2026 года. В полуфинальном поединке подопечные Луиса де ла Фуэнте не оставили шансов французам, одержав уверенную победу со счётом 2:0. Матч состоялся в американском Арлингтоне, штат Техас. Исход противостояния решили два точных удара: в первом тайме Микель Оярсабаль хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый на 22-й минуте, а уже после перерыва Педро Порро на 58-й минуте закрепил преимущество своей команды.

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Юлия Сафиулина
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