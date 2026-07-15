Трава с ядом: В Забайкалье 20 коров погибли после уничтожения конопли

В посёлке Кокуй Сретенского района Забайкалья после обработки полей химикатами от дикорастущей конопли погибло более 20 коров. Данную информацию передаёт телеграм-канал Mash.

В Забайкалье после обработки дикой конопли погибли 20 коров. Фото © Telegram / Mash

Животные начали гибнуть после того, как власти распорядились уничтожить разросшиеся по всему селу заросли. Местных жителей давно тревожило, что молодёжь срывает дикорастущую коноплю, поэтому территорию обработали ядохимикатами. Скот же продолжил поедать кусты уже вместе с отравой.

При вскрытии у погибших особей ветеринары обнаружили серьёзные повреждения желудка, хотя ранее никаких проблем со здоровьем у них не фиксировалось. Каждая потерянная корова, по информации канала, обходится хозяйству минимум в 100 тысяч рублей.

Глава поселения Вячеслав Быков пояснил, что администрацию регулярно штрафуют за неуничтоженную коноплю. Если задержанный с запрещённым веществом укажет конкретное место сбора, должностным лицам грозят серьёзные санкции.

Конопля заполонила Кокуй ещё с тех времён, когда здесь работал судостроительный завод. Техническую культуру выращивали для производства канатов, масла и мешков для нужд моряков. После закрытия предприятия растения бесконтрольно захватили всю округу.

Ранее сообщалось, что на молочной ферме «Заречное» в деревне Кисловка Томского района была зафиксирована масштабная вспышка пастереллёза, поразившая более тысячи голов скота. После лабораторного подтверждения диагноза на предприятии незамедлительно ввели жёсткие ограничительные мероприятия.