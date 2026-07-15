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15 июля, 09:52

«Бастион» пал: Армия России уничтожила украинскую РСЗО в зоне СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской РСЗО «Бастион»

Обложка © Wikipedia / Nickispeaki.

Обложка © Wikipedia / Nickispeaki.

Вооружённые силы Украины в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» потеряли боевую машину реактивной системы залпового огня «Бастион». Об этом сообщили в Министерстве обороны России 15 июля.

По данным военного ведомства, за сутки на этом направлении украинская сторона также потеряла более 465 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и одно орудие полевой артиллерии.

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«Бастион-01» — украинская реактивная система залпового огня, состоящая из шасси КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 «Град». Производится с 2009 года.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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