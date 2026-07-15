Песков: США сейчас заняты ситуацией в Персидском заливе, а не Украиной

США сейчас сосредоточены на деградирующей ситуации в Персидском заливе, а не на урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о роли Вашингтона как посредника, представитель Кремля отметил, что американская сторона занята другими направлениями.

«К нашему сожалению, ситуация в Персидском заливе перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности», — заявил представитель Кремля.

По его словам, из-за развития событий в регионе у США сейчас меньше возможностей заниматься украинским урегулированием.

Напомним, ситуация вокруг Ирана резко обострилась, перейдя в фазу прямых военных столкновений: после серии взаимных обвинений в нарушении июньского меморандума США нанесли массированные удары по иранским объектам, а Тегеран ответил атаками на американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании, одновременно возобновив блокаду Ормузского пролива. На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил расширить цели для ударов, включив в них иранские электростанции и мосты, если Тегеран не согласится на переговоры, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможности ответа «гораздо более серьёзного», чем прежде.