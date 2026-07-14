Обсуждать гарантии безопасности для Киева без участия Москвы невозможно, а подобный подход лишает европейские страны шансов присоединиться к реальному урегулированию. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Формулировать гарантии безопасности без участия России — невозможно», — подчеркнул представитель Кремля.

Позиция европейских лидеров зашла в тупик. Если они продолжат настаивать на исключении Москвы из обсуждения будущей системы безопасности, их участие в мирном процессе окажется невозможным, считает Песков.

Напомним, что недавно Фридрих Мерц заявил, что Россию следует исключить из списка стран, которые будут разрабатывать и обсуждать гарантии безопасности для Украины. По его словам, при этом важно сохранить оборонный потенциал ВСУ.