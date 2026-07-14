Мерц захотел обсуждать гарантии безопасности для Украины без России

Россию следует исключить из списка стран, которые будут участвовать в обсуждении гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта. С таким призывом выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и её партнёры, а не Москва», — заявил он журналистам.

По словам Мерца, гооврить о гарантиях безопасности для Киева нужно начинать сразу после прекращения огня в зоне конфликта. Канцлер ФРГ выразил уверенность, что придётся выработать очень надёжные механизмы контроля за стабильностью в регионе, сохранив при этом оборонный потенциал ВСУ.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что предложения Европы по вводу стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию приведут к возникновению новой Берлинской стены. Министр отметил, что ядром европейских гарантий безопасности для Украины как раз и являются такие войска. По его словам, этот вариант означал бы закрепление раскола на долгие годы. Россию такой сценарий не устраивает, подчеркнул министр.