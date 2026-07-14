Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:24

Мерц захотел обсуждать гарантии безопасности для Украины без России

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Россию следует исключить из списка стран, которые будут участвовать в обсуждении гарантий безопасности для Украины в рамках урегулирования конфликта. С таким призывом выступил немецкий канцлер Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и её партнёры, а не Москва», — заявил он журналистам.

По словам Мерца, гооврить о гарантиях безопасности для Киева нужно начинать сразу после прекращения огня в зоне конфликта. Канцлер ФРГ выразил уверенность, что придётся выработать очень надёжные механизмы контроля за стабильностью в регионе, сохранив при этом оборонный потенциал ВСУ.

Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны
Песков назвал «коалицию желающих» подстрекателями войны

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что предложения Европы по вводу стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию приведут к возникновению новой Берлинской стены. Министр отметил, что ядром европейских гарантий безопасности для Украины как раз и являются такие войска. По его словам, этот вариант означал бы закрепление раскола на долгие годы. Россию такой сценарий не устраивает, подчеркнул министр.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar