Лавров: Ввод стабилизационных войск на Украину создаст новую Берлинскую стену

Предложения Европы по вводу стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию приведут к возникновению новой Берлинской стены. Об этом глава МИД Сергей Лавров сказал на форуме «Примаковские чтения».

«Главное — ввести войска на то, что останется от Украины… Стабилизационные силы — суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», — заявил Лавров.

Министр отметил, что ядром европейских гарантий безопасности для Украины как раз и являются такие силы. По его словам, этот вариант означал бы закрепление раскола на долгие годы. Россию такой сценарий не устраивает, подчеркнул министр.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что США надолго изменили отношение к обороне Европы, поэтому странам континента стоит создать «коалицию желающих» с участием Украины. Он предложил расширить теоретическую коалицию из 45 стран для обеспечения гарантий безопасности для всей Европы, особенно если США сократят военное присутствие. В коалицию могли бы войти европейские страны, а руководство взяли бы на себя Франция и Великобритания.