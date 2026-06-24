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Регион
24 июня, 15:54

Лавров: Ввод стабилизационных войск на Украину создаст новую Берлинскую стену

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Предложения Европы по вводу стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию приведут к возникновению новой Берлинской стены. Об этом глава МИД Сергей Лавров сказал на форуме «Примаковские чтения».

«Главное — ввести войска на то, что останется от Украины… Стабилизационные силы — суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена», — заявил Лавров.

Министр отметил, что ядром европейских гарантий безопасности для Украины как раз и являются такие силы. По его словам, этот вариант означал бы закрепление раскола на долгие годы. Россию такой сценарий не устраивает, подчеркнул министр.

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Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что США надолго изменили отношение к обороне Европы, поэтому странам континента стоит создать «коалицию желающих» с участием Украины. Он предложил расширить теоретическую коалицию из 45 стран для обеспечения гарантий безопасности для всей Европы, особенно если США сократят военное присутствие. В коалицию могли бы войти европейские страны, а руководство взяли бы на себя Франция и Великобритания.

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Анастасия Никонорова
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