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Регион
15 июля, 09:56

«Ненависть проявляют давно»: В Кремле жёстко осудили планы Латвии полностью убрать русский язык из СМИ

Песков осудил планы Латвии полностью исключить русский язык из культуры и СМИ

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявления о возможном полном исключении русского языка из сферы культуры и национальных СМИ Латвии. Так он прокомментировал слова министра культуры республики, отвечая на вопрос журналистов.

Песков заявил, что подобные намерения заслуживают только осуждения.

«Реакция может быть только одна — осуждение. Невозможно не осуждать. Поражаются в правах огромное количество жителей страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, такая политика не является новой для латвийских властей.

«Ненависть ко всему русскому и русскоязычному проявляют давно. Это их постоянная характеристика. И можно выразить только полное неприятие», — подчеркнул Песков.

Усилия Запада по отмене русской культуры с треском провалились, заявил эксперт
Усилия Запада по отмене русской культуры с треском провалились, заявил эксперт

Ранее министр культуры Латвии допустил возможность полного исключения русского языка из сферы культуры и национальных средств массовой информации. По его словам, речь должна идти не о сокращении доли таких материалов, а о полном прекращении их присутствия.П ри этом, по официальным данным, русскоязычное население составляет около четверти жителей страны.

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Александр Юнашев
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