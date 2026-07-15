Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявления о возможном полном исключении русского языка из сферы культуры и национальных СМИ Латвии. Так он прокомментировал слова министра культуры республики, отвечая на вопрос журналистов.

Песков заявил, что подобные намерения заслуживают только осуждения.

«Реакция может быть только одна — осуждение. Невозможно не осуждать. Поражаются в правах огромное количество жителей страны», — сказал представитель Кремля.

По его словам, такая политика не является новой для латвийских властей.

«Ненависть ко всему русскому и русскоязычному проявляют давно. Это их постоянная характеристика. И можно выразить только полное неприятие», — подчеркнул Песков.

Ранее министр культуры Латвии допустил возможность полного исключения русского языка из сферы культуры и национальных средств массовой информации. По его словам, речь должна идти не о сокращении доли таких материалов, а о полном прекращении их присутствия.П ри этом, по официальным данным, русскоязычное население составляет около четверти жителей страны.