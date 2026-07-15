Правозащитники пожаловались на главу ФИФА Инфантино в МОК из-за связей с Трампом

Президента ФИФА Джанни Инфантино обвинили в том, что он нарушил принцип политического нейтралитета, поддерживая президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на правозащитную организацию FairSquare сообщает ESPN.

По данным организации, Инфантино стал членом Международного олимпийского комитета в 2020 году, но с тех пор не раз шёл вразрез с Олимпийской хартией и этическим кодексом МОК. Последним таким случаем, по мнению FairSquare, стало рассмотрение дела нападающего сборной СЩА Фоларина Балогуна.

«Джанни Инфантино неоднократно нарушал правила МОК о политическом нейтралитете, предлагая свою политическую поддержку президенту США Дональду Трампу», – сказано в заявлении FairSquare.

Ранее эта же организация уже направляла в МОК жалобу на главу ФИФА. Поводом послужила приостановка дисквалификации Балогуна. В FairSquare считают, что Инфантино отступил от клятвы действовать независимо от политических и коммерческих интересов, которую дал в 2020 году в офисе МОК в Лозанне.