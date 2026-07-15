Поддубный вступился за основательницу SOS Donbass, арестованную во Франции

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный призвал поддержать основательницу НКО SOS Donbass Анну Новикову, которую во Франции обвиняют в шпионаже.

По словам федерального омбудсмена Яны Лантратовой, 15 июля в Париже должно пройти судебное заседание по делу россиянки. Она утверждает, что Новикову уже более полугода держат в женской тюрьме.

Поддубный назвал дело политически мотивированным и заявил, что Новикову преследуют за убеждения и за её деятельность.

«Анна Новикова — гражданка России, и значит, Россия должна приложить все усилия, чтобы не дать её в обиду», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Поддубного, российские дипломаты принимают необходимые меры для освобождения активистки.

Он также отметил, что Новикова собирала гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР, приезжала в Донецк и Луганск, а также проводила акции в Париже.