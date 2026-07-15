Подросток пострадал из-за взрыва неизвестного предмета в Москве

Подросток получил травму в результате взрыва неизвестного предмета на юге Москвы. Устройство, внешне напоминавшее гранату, выбросили из окна жилого дома на Коломенской набережной в тот момент, когда мимо проходил мальчик. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали, что после случившегося подросток остался возле подъезда и ожидал прибытия экстренных служб. Предварительно, он получил ожог руки. Что именно взорвалось, пока не установлено.