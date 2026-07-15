Рики Мартин неожиданно отменил концерт в Грузии за сутки до выхода на сцену

Певец Рики Мартин отказался от выступления в Грузии, которое было запланировано на 16 июля. Концерт на автодроме в Рустави отменили менее чем за сутки до начала. Об этом в соцсетях сообщило концертное агентство Park live world.

При этом организаторы заявили, что им неизвестны причины, по которым певец решил отменить концерт. Пока сам Рики Мартин ситуацию публично не комментировал.

Ранее в Грузии были отменены концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак, которые должны были пройти в августе в Батуми. Продажу билетов на оба выступления остановили, однако официальные причины отмены организаторы не раскрыли.