Рики Мартин неожиданно отменил концерт в Грузии за сутки до выхода на сцену
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ricky_martin
Певец Рики Мартин отказался от выступления в Грузии, которое было запланировано на 16 июля. Концерт на автодроме в Рустави отменили менее чем за сутки до начала. Об этом в соцсетях сообщило концертное агентство Park live world.
При этом организаторы заявили, что им неизвестны причины, по которым певец решил отменить концерт. Пока сам Рики Мартин ситуацию публично не комментировал.
Ранее в Грузии были отменены концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак, которые должны были пройти в августе в Батуми. Продажу билетов на оба выступления остановили, однако официальные причины отмены организаторы не раскрыли.
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