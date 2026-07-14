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14 июля, 12:39

Концерты группы «Тату» и Ани Лорак в Батуми отменили

Концерт группы «Тату» в Петербурге. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Концерт группы «Тату» в Петербурге. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Запланированные на август выступления российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак в Батуми не состоятся. Информацию об отмене подтвердили ТАСС сразу в нескольких инстанциях.

В администрации Батумских теннисных кортов, на чьей площадке должны были проходить оба мероприятия, сообщили о срыве концертов. Аналогичные сведения предоставили в сервисе по продаже билетов Biletebi.ge и в городском Департаменте туризма.

Реализация билетов на выступление «Тату» 1 августа и на шоу Лорак 14 августа была приостановлена. Официальные мотивы такого решения не раскрываются.

Любопытно, что это уже не первый подобный случай с данным коллективом. Ранее их январский концерт в Грузии также был аннулирован.

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Ранее Life.ru рассказывал, что и дальневосточный тур Ани Лорак оказался полностью сорван: концерты во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске не состоялись. Согласовать выступления с местными властями не удалось, а в столице Приморья мэр Константин Шестаков и вовсе издал прямое распоряжение об отмене шоу, сославшись на отдельные факты биографии исполнительницы.

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Юрий Лысенко
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