Концерты группы «Тату» и Ани Лорак в Батуми отменили

Запланированные на август выступления российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак в Батуми не состоятся. Информацию об отмене подтвердили ТАСС сразу в нескольких инстанциях.

В администрации Батумских теннисных кортов, на чьей площадке должны были проходить оба мероприятия, сообщили о срыве концертов. Аналогичные сведения предоставили в сервисе по продаже билетов Biletebi.ge и в городском Департаменте туризма.

Реализация билетов на выступление «Тату» 1 августа и на шоу Лорак 14 августа была приостановлена. Официальные мотивы такого решения не раскрываются.

Любопытно, что это уже не первый подобный случай с данным коллективом. Ранее их январский концерт в Грузии также был аннулирован.

Ранее Life.ru рассказывал, что и дальневосточный тур Ани Лорак оказался полностью сорван: концерты во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске не состоялись. Согласовать выступления с местными властями не удалось, а в столице Приморья мэр Константин Шестаков и вовсе издал прямое распоряжение об отмене шоу, сославшись на отдельные факты биографии исполнительницы.