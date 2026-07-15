Более трети жителей Германии считают возможным прямое участие страны в военном конфликте в ближайшие пять лет. Об этом говорится в исследовании PwC Germany и института изучения общественного мнения Civey, результаты которого приводит Tagesspiegel.

В опросе приняли участие около 2500 человек. Значительная часть респондентов также заявила, что допускает появление у Европы собственного ядерного оружия для оборонительных целей.

Согласно данным исследования, почти 70% опрошенных больше не исключают такой сценарий. При этом отношение немцев к США как к главному союзнику Европы изменилось. Лишь половина участников опроса считают, что Вашингтон окажет военную поддержку европейским партнёрам в случае крупного конфликта.

«Большинство немцев хотят большей независимости от США и требуют более сильной Европы», — заявил партнёр в PwC Germany Вольфганг Цинк.

Авторы исследования отмечают рост интереса жителей Германии к вопросам безопасности и самостоятельности Европы. При этом данные о сроках проведения опроса и возможной погрешности не раскрываются.

Ранее сенатор Алексей Пушков обратил внимание на свежий номер немецкого журнала Spiegel. Его обложка и заглавный материал «Наша война против России» вызвали у политика жёсткую реакцию — он увидел в этом опасный исторический подтекст.