Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 11:55

Немцы готовятся к войне: Всё больше жителей ФРГ ждут начала боевых действий

Исследование PwC Germany: Треть немцев допустила войну с участием Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanaG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanaG

Более трети жителей Германии считают возможным прямое участие страны в военном конфликте в ближайшие пять лет. Об этом говорится в исследовании PwC Germany и института изучения общественного мнения Civey, результаты которого приводит Tagesspiegel.

В опросе приняли участие около 2500 человек. Значительная часть респондентов также заявила, что допускает появление у Европы собственного ядерного оружия для оборонительных целей.

Согласно данным исследования, почти 70% опрошенных больше не исключают такой сценарий. При этом отношение немцев к США как к главному союзнику Европы изменилось. Лишь половина участников опроса считают, что Вашингтон окажет военную поддержку европейским партнёрам в случае крупного конфликта.

«Большинство немцев хотят большей независимости от США и требуют более сильной Европы», — заявил партнёр в PwC Germany Вольфганг Цинк.

Авторы исследования отмечают рост интереса жителей Германии к вопросам безопасности и самостоятельности Европы. При этом данные о сроках проведения опроса и возможной погрешности не раскрываются.

Германии пора прекратить агрессивную войну руками Киева, заявила Захарова
Германии пора прекратить агрессивную войну руками Киева, заявила Захарова

Ранее сенатор Алексей Пушков обратил внимание на свежий номер немецкого журнала Spiegel. Его обложка и заглавный материал «Наша война против России» вызвали у политика жёсткую реакцию — он увидел в этом опасный исторический подтекст.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar